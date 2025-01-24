Москвичи начали находить цинковые гробы во дворе

Shot: Жители юго-востока Москвы начали находить цинковые гробы во дворе

Жители улицы Ставропольской в районе Люблино на юго-востоке Москвы ежедневно начали находить цинковые и деревянные гробы возле мусорной площадки во дворе. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Люди поделились, что пугающие предметы неизвестные оставляют уже на протяжении двух месяцев. Москвичи убирают гробы, но наутро они появляются снова.

Некоторые жители многоэтажек решили самостоятельно разобраться в мистической ситуации и стали устраивать засады ночью возле мусорных баков. Однако во время дежурств пока не удалось засечь никого подозрительного.

Недоумение жителей Люблино объяснимо еще и тем, что рядом с районом нет ни кладбищ, ни моргов. Ближайшие подобные объекты — довольно далеко от места появления пугающих находок.

Ранее сообщалось, что на кладбище в поселке Улыбышево во Владимирской области образовались пробки с гробами.

Уточнялось, что люди не успевали захоронить родственников из-за введения ограничения въезда на территорию кладбища.