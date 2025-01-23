В российском городе на кладбище образовались пробки с гробами

Под Волгоградом на кладбище образовались пробки с гробами

На кладбище в поселке Улыбышево под Волгоградом образовались пробки с гробами. Об этом стало известно Telegram-каналу «Чеснок».

По данным российского издания, люди не успевают захоронить родственников из-за введения ограничения въезда на территорию кладбища.

Как передает «Чеснок», из-за решения городских властей представители ритуальных служб не успевают подготовить могилы. Кроме того, по информации издания, места захоронения выдаются в хаотичном порядке.

До этого стало известно, что в Иркутской области мужчины в военной форме устроили стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер». Кадры с места событий появились в соцсетях.

На видеоролике было запечатлено открытие мемориального комплекса в память бойцов ЧВК.