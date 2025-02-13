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08:09, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

Девушка связалась с невестой брата и узнала пугающий факт о нем

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PHOTOSTOCK-ISRAEL / SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images

Пользовательница Reddit поделилась на портале историей о том, как она связалась с невестой своего брата и узнала о нем пугающий факт. По словам автора поста, после этого она решила рассказать девушке правду о своем родственнике.

Героиня истории указала, что у ее брата параноидальная шизофрения. Она отметила, что парень не ведет себя агрессивно, однако нередко злоупотребляет алкоголем, не всегда пьет свои лекарства и не имеет постоянного места жительства.

«Однажды он вызвал спецслужбы к нам домой, потому что злился из-за того, что мы спрятали алкоголь. (...) Мама любит его, и я тоже, но мне не по себе, когда он рядом», — призналась автор публикации.

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Недавно брат девушки заявил в семейном чате, что он помолвлен, и прислал имя, фамилию и должность невесты. Автор поста решила узнать подробности, нашла невесту брата в интернете и написала ей письмо, в котором описала ситуацию с братом и поинтересовалась, действительно ли они собираются жениться. «Конечно же, они не помолвлены. Она сказала, что человек, которого зовут так же, как моего брата, в течение года регулярно звонил ей на работу и даже приходил туда», — отметила рассказчица.

Девушка решила предоставить собеседнице данные о брате, чтобы в случае необходимости та могла подать заявление в полицию. «Я не пытаюсь навредить ему или разрушить его жизнь, но мне кажется, что женщина, на которой он помешан, заслуживает знать об этом», — указала она. Однако мать раскритиковала ее поступок и заявила, что парень безобиден для окружающих.

«Вы поступили абсолютно правильно», «Вы не навредили своему брату, а защитили эту женщину», «Возможно, вы спасли этой женщине жизнь», — поддержали рассказчицу комментаторы.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он услышал пьяное признание невесты и решил порвать с ней. Поступок молодого человека вызвал споры на платформе.

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