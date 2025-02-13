Дочь Джуда Лоу показала фото без штанов

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу показала фото без штанов, сделанные во время съемок для испанской версии журнала Vogue. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 782 тысячи подписчиков.

24-летняя манекенщица предстала на одном из кадров в полный рост на улице. Она позировала в фиолетовых трусах от бикини и бежевой кофте на пуговицах. Также девушка дополнила образ серой поясной сумкой.

В то же время она снялась в белых трусах, желтом кроп-топе и голубой оверсайз-рубашке, сидя за столом с едой. Кроме того, наследница артиста примерила черный слитный купальник и платье с цветочным узором в сочетании с лиловыми трусами от бикини.

В декабре 2024 года Айрис Лоу также посетила мероприятие Forces For Change журнала Vogue в Лондоне в прозрачном платье без бюстагльтера.