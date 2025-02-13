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04:15, 13 февраля 2025Ценности

Дочь Джуда Лоу показала фото без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Айрис Лоу

Айрис Лоу. Фото: @lirisaw

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу показала фото без штанов, сделанные во время съемок для испанской версии журнала Vogue. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 782 тысячи подписчиков.

24-летняя манекенщица предстала на одном из кадров в полный рост на улице. Она позировала в фиолетовых трусах от бикини и бежевой кофте на пуговицах. Также девушка дополнила образ серой поясной сумкой.

В то же время она снялась в белых трусах, желтом кроп-топе и голубой оверсайз-рубашке, сидя за столом с едой. Кроме того, наследница артиста примерила черный слитный купальник и платье с цветочным узором в сочетании с лиловыми трусами от бикини.

В декабре 2024 года Айрис Лоу также посетила мероприятие Forces For Change журнала Vogue в Лондоне в прозрачном платье без бюстагльтера.

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