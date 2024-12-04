Дочь Джуда Лоу обнажила грудь на публике

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу появилась на публике в откровенном образе. Кадры приводит Daily Mail.

24-летняя манекенщица посетила мероприятие Forces For Change журнала Vogue в Лондоне. Она пришла на вечеринку в прозрачном макси-платье коричневого оттенка без рукавов и с глубокими вырезами на спине и груди. При этом модель также выбрала обнажающие ягодицы трусы и отказалась от бюстгальтера.

В то же время наследница артиста надела желтые босоножки на шпильках и массивные золотистые браслеты и сделала макияж в коричневой цветовой гамме.

Ранее дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина модель Амелия Грей Хэмлин снялась обнаженной для журнала.