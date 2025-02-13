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01:00, 13 февраля 2025Ценности

Экс-солистка «Серебра» опубликовала фото в бюстгальтере

31-летняя российская певица Катя Кищук опубликовала фото в бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

31-летняя певица предстала на размещенном кадре в розовой толстовке с леопардовым принтом. При этом она надела на голову капюшон кофты, отделанный мехом. Также знаменитость примерила бежево-черный кружевной бюстгальтер, продемонстрировав грудь крупным планом.

Кроме того, Кищук распустила волосы, обвела контур губ бордовым карандашом, нанеся на них блеск, и нарисовала на веках черные стрелки.

Ранее в феврале 39-летняя российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в прозрачном мини-платье.

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