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14:11, 13 февраля 2025Мир

Эксперт назвал главных аутсайдеров на фоне переговоров Путина и Трампа

Латышев: Главным аутсайдером на фоне разговора Путина и Трампа стала Украина
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На фоне состоявшегося диалога президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа можно отметить нескольких аутсайдеров. Их раскрыл журналист-международник и обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев.

По его мнению, больше всего в свете переговоров Путина и Трампа страдает Украина, от которой вскоре ничего не останется. «В Киеве начинается драма, которая быстро к этому приведет. Нельзя становиться чужой пешкой, рассчитывая выйти в дамки, не пользуясь уважением серьезных игроков и задирая великого соседа», — отметил Латышев.

Также в список аутсайдеров входит Европа. По словам эксперта, ее нынешние представители оказались в очень «дурацкой ситуации» и могут многое потерять, если власть не сменится. Третьим в этом списке Латышев обозначил Китай.

«Могли бы быть пощедрее с Россией, которую — в лице СССР — однажды кинули в типологически схожей ситуации, резко задружив с США», — предположил журналист.

Ранее сообщалось, что разговор Путина и Трампа омрачил украинских и европейских чиновников. Переговоры между лидерами двух стран вызвали «страх и ужас» в Киеве и европейских столицах.

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