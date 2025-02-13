Финалистка «Фабрики звезд» назвала Пугачеву предательницей

Певица Ирина Ортман, известная по выступлениям в составе группы «Тутси» и участию в шоу «Фабрика звезд», раскритиковала артистов, которые покинули Россию после начала специальной военной операции (СВО). Ее комментарий приводит портал «Страсти».
По словам Ирины, она периодически посещает участников СВО на передовой, выступает перед военными и поддерживает их. Уехавшую из страны певицу Аллу Пугачеву и других артистов Ортман считает предателями.
«Я к ним никак не отношусь. Это их право, их выбор. Мой выбор другой. Я не раз высказывалась об этом в интервью: уехать из своего дома, со своей родины, которая дала тебе все, — это предательство», — заявила исполнительница.
Ранее утверждалось, что замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь пришел в упадок, а его стены покрылись плесенью.