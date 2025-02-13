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08:22, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

Финским волонтерам пришлось обеспечивать наемников в рядах ВСУ

РИА Новости: Финским волонтерам приходится обеспечивать наемников в рядах ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Финским волонтерам приходится обеспечивать наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) всем необходимым, от носков до беспилотников, об этом сообщает РИА Новости.

Журналист из Финляндии Кости Хейсканен рассказал агентству, что военные постоянно просят гуманитарную помощь, в том числе двойного назначения.

«А финские волонтеры-наемники, они только и клянчат, "пришлите нам для наблюдения в темноте аппаратуру для ночного видения, беспилотники". Один финн за десять украинцев, потому что они инструкторы», — рассказал он.

Агентство отмечает, что одним из поставщиков гуманитарной помощи в Финляндии является «Организация национальной обороны», в один из последних сборов там закупали шерстяные носки с фабрики в Хельсинки. Кроме того, проводятся мероприятия в поддержку Украины.

Крупнейшей организацией, которая поставляет помощь двойного назначения, является Your finnish friends. Как пишет РИА Новости, волонтеры собирают деньги на оптику, дроны и средства радиоэлектронной борьбы, а также на транспорт и запчасти.

Еще одним партнером агентство называет организацию «Злые корги», она передает технические устройства для воздушной обороны ВСУ, в том числе ноутбуки и планшеты.

3 февраля МИД Финляндии опубликовал инструкции для граждан страны, желающих в качестве «добровольцев» отправиться воевать на Украину на стороне ВСУ.

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