Госдума одобрила проект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина России

Дума одобрила проект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина России

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина России. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение о снижении с 18 до 14 лет возраста, в котором необходимо приносить присягу государству авторы документа объяснили тем, что в стране необходимо повышать патриотический дух.

В проекте также предлагается рассмотреть поправку, в случае принятия которой решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным, если человек отказался приносить присягу.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2024 года. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателям комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым. 27 января 2025 года кабмин России поддержал документ.