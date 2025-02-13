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12:55, 13 февраля 2025Россия

Госдума одобрила проект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина России

Дума одобрила проект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина России. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение о снижении с 18 до 14 лет возраста, в котором необходимо приносить присягу государству авторы документа объяснили тем, что в стране необходимо повышать патриотический дух.

В проекте также предлагается рассмотреть поправку, в случае принятия которой решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным, если человек отказался приносить присягу.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2024 года. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателям комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым. 27 января 2025 года кабмин России поддержал документ.

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