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13:36, 13 февраля 2025Культура

Хаматова назвала Смольянинова своим братом

Актриса Чулпан Хаматова назвала коллегу Артура Смольянинова младшим братом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова высказалась об отношениях с уехавшим после начала специальной военной операции (СВО) актером Артуром Смольяниновым (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов). Видео с рассуждениями артистки опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Хаматова указала на то, что знакома с актером «уже 140 лет». Артистка рассказала, что они со Смольяниновым вместе работали в благотворительном фонде и играли в нескольких спектаклях. «Ну, в общем, он для меня как брат младший, как родственник», — заключила актриса.

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что ей удалось продлить вид на жительство (ВНЖ) в Латвии. По словам артистки, страна стала ее домом.

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