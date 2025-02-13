Хаматова назвала Смольянинова своим братом

Актриса Чулпан Хаматова назвала коллегу Артура Смольянинова младшим братом

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова высказалась об отношениях с уехавшим после начала специальной военной операции (СВО) актером Артуром Смольяниновым (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов). Видео с рассуждениями артистки опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Хаматова указала на то, что знакома с актером «уже 140 лет». Артистка рассказала, что они со Смольяниновым вместе работали в благотворительном фонде и играли в нескольких спектаклях. «Ну, в общем, он для меня как брат младший, как родственник», — заключила актриса.

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что ей удалось продлить вид на жительство (ВНЖ) в Латвии. По словам артистки, страна стала ее домом.