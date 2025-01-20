Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова продлила вид на жительство в Латвии

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова заявила, что ей удалось продлить вид на жительство (ВНЖ) в Латвии. Об этом пишет StarHit.

По словам артистки, Латвия стала ее домом. «С ВНЖ все в порядке, мы прошли этот эпизод. Дети старшие не прошли, а я и младшая дочка прошли. У старшей студенческая виза, она учится в музыкальной академии, а средняя учится в Лондоне, поэтому у нее нет никакого ВНЖ, кроме студенческого английского», — поделилась Хаматова.

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что ее могут лишить ВНЖ в Латвии. Она также рассказала, что если ей придется покинуть Латвию, то нужно будет искать новую страну для проживания.