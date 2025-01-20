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12:20, 20 января 2025Культура

Чулпан Хаматова продлила вид на жительство в Латвии

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова продлила вид на жительство в Латвии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова заявила, что ей удалось продлить вид на жительство (ВНЖ) в Латвии. Об этом пишет StarHit.

По словам артистки, Латвия стала ее домом. «С ВНЖ все в порядке, мы прошли этот эпизод. Дети старшие не прошли, а я и младшая дочка прошли. У старшей студенческая виза, она учится в музыкальной академии, а средняя учится в Лондоне, поэтому у нее нет никакого ВНЖ, кроме студенческого английского», — поделилась Хаматова.

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что ее могут лишить ВНЖ в Латвии. Она также рассказала, что если ей придется покинуть Латвию, то нужно будет искать новую страну для проживания.

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