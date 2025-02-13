Известная российская юмористка рассказала об удивившей ее особенности израильтян

Известная российская юмористка Вера Котельникова, побывавшая в Израиле, рассказала об удивившей ее особенности местных жителей. Об этом она порассуждала в подкасте «правило 34», доступном на YouTube.

Она рассказала, что в Израиле легче относятся к сексуальным связям на одну ночь. «Меня пытался чувак привести к себе домой. Я, кстати, даже это не понимала, а для него было очевидно, что если мы пошли с ним гулять, то значит, мы поедем *** [заниматься сексом]», — рассказала Котельникова.

Юмористка добавила, что отказала новому знакомому, так как не рассчитывала на интимные отношения с ним. «Он так расстроился. Он сразу такой грустный стал, неинтересно разговаривать больше было», — поиронизировала она. Причину реакции парня объяснили Котельниковой ее знакомые, которым она рассказала о случившемся.

Ранее Котельникова заявила, что задумывается об отъезде из России. Она отметила, что решится на эмиграцию, если в стране ей пригрозят уголовным преследованием.

