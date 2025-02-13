Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:00, 13 февраля 2025Культура

Кинокритики разгромили новый фильм Marvel с темнокожим Капитаном Америкой

Новый фильм Marvel с темнокожим Капитаном Америкой низко оценили кинокритики
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Капитан Америка: Новый мир»

Фильм студии Marvel «Капитан Америка: Новый мир», главную роль в котором исполнил темнокожий актер Энтони Маки, получил низкие оценки от кинокритиков. Об этом сообщает издание ScreenRant.

На сайте Rotten Tomatoes картине дали 48 процентов «свежести». Менее удачными, по мнению критиков, были только два фильма из киновселенной Marvel — «Вечные» (47 процентов) и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (46 процентов). При этом другие проекты о знаменитом супергерое получили значительно более высокие оценки. Так, лента «Первый мститель» набрала 80 процентов «свежести», а «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние» — по 90 процентов.

Фильм «Капитан Америка: Новый мир» выйдет в мировой прокат 14 февраля. Экранный путь Капитана Америки Стива Роджерса, которого играл Крис Эванс, завершился в картине «Мстители: Финал» 2019 года. Теперь главная роль перешла к Энтони Маки, известному по образу другого супергероя Marvel — Сокола.

Ранее сообщалось, что корпорация The Walt Disney Company внесет изменения в свою политику разнообразия, равноправия и инклюзивности на фоне подписания новых указов президентом США Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские обменники взяли тайм-аут из-за падения курса доллара. По какой цене продают валюту?

      В Кремле рассказали о формировании группы переговорщиков по Украине

      Названо неожиданное последствие новых пошлин Трампа

      Зурабишвили признали легитимным президентом Грузии в Европарламенте

      Новый образ Тимоти Шаламе раскритиковали в сети фразой «нужно уволить стилиста»

      Хуситы пригрозили Трампу

      В СБУ введение санкций против Порошенко объяснили угрозой нацбезопасности

      Доходы России от внешней торговли резко снизились

      Двукратная олимпийская чемпионка оценила вероятность возвращения российских биатлонистов

      В России заметно выросли сроки владения машинами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше