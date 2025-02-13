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14:23, 13 февраля 2025Силовые структуры

Ликвидация готовящих теракт на вокзале в Пскове исламистов попала на видео

ФСБ показала кадры с ликвидированными исламистами, готовящими теракт в Пскове
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Собиравшихся устроить теракт на вокзале Пскова ликвидировала ФСБ

ФСБ показала видео с ликвидацией готовящих теракт на вокзале в Пскове исламистов. Соответствующие кадры опубликованы в РИА Новости.

На видео показано, как вооруженные сотрудники ФСБ входят в дом. Затем снято, как внутри дома происходит взрыв. Кроме того, силовики сняли ликвидированных террористов. Они также были вооружены автоматами.

Ранее сообщалось, что преступление на псковском вокзале готовили члены международной террористической организации, их ячейка функционировала в Псковской области. Среди них граждане из Центральной Азии. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены. Члены ячейки действовали по указанию эмиссара, находящегося за границей. После совершения теракта радикалы собирались уехать из России на Ближний Восток.

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