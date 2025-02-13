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12:01, 13 февраля 2025Силовые структуры

Собиравшихся устроить теракт на вокзале Пскова ликвидировала ФСБ

ФСБ России предотвратила теракт исламистов на вокзале в Пскове
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пскове со взрывом железнодорожного вокзала

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ уничтожили террористов, собиравшихся устроить взрыв на железнодорожном вокзале Пскова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Преступление готовили члены международной террористической организации, их ячейка функционировала в Псковской области. Среди них граждане из Центральной Азии. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены.

Члены ячейки действовали по указанию эмиссара, находящегося за границей. После совершения теракта радикалы собирались уехать из России на Ближний Восток.

Однако ФСБ сорвала планы террористов и предотвратила взрыв на вокзале.

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