Собиравшихся устроить теракт на вокзале Пскова ликвидировала ФСБ

Сотрудники ФСБ уничтожили террористов, собиравшихся устроить взрыв на железнодорожном вокзале Пскова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Преступление готовили члены международной террористической организации, их ячейка функционировала в Псковской области. Среди них граждане из Центральной Азии. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены.
Члены ячейки действовали по указанию эмиссара, находящегося за границей. После совершения теракта радикалы собирались уехать из России на Ближний Восток.
Однако ФСБ сорвала планы террористов и предотвратила взрыв на вокзале.