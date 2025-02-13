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14:43, 13 февраля 2025Экономика

Моди нашел способ смягчить тарифную политику Трампа

Reuters: Моди надеется смягчить Трампа такими подарками, как закупка газа в США
Кирилл Луцюк
Нарендра Моди

Нарендра Моди. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с президентом США Дональдом Трампом и попытается добиться от того смягчения тарифной политики Белого дома в обмен на «подарки» со стороны Нью-Дели. Об этом сообщило Reuters.

По его данным, под подарками подразумеваются обещания Индии увеличить закупки в США сжиженного природного газа, боевых машин и реактивных двигателей. Кроме того, индийские чиновники рассматривают возможные сделки по экспорту американской сельскохозяйственной продукции в Индию и инвестиции в ядерную энергетику.

Отмечается, что в настоящее время у США дефицит торгового баланса с Индией оценивается в 45,6 миллиарда долларов.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заверил, что страны БРИКС не заинтересованы в ослаблении доллара США. Так он прокомментировал высказывание Трампа о том, что государства БРИКС не должны создавать или поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы доллар. Расплатой за такую политику могут стать 100-процентные пошлины США на все поставляемые товары.

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