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12:54, 7 декабря 2024Экономика

В БРИКС заявили об отсутствии интереса к ослаблению доллара

МИД Индии: страны БРИКС не заинтересованы в ослаблении доллара США
Вячеслав Агапов

Фото: SOUTHERNTraveler / Shutterstock / Fotodom  

Страны БРИКС не заинтересованы в ослаблении доллара США. Об отсутствии таких целей на мероприятии в столице Катара Дохе заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, его цитирует Reuters.

Ранее Трамп потребовал от стран БРИКС не создавать и «не поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США». В противном случае он пригрозил установить 100-процентные пошлины на все поставляемые товары.

В Бразилии назвали заявления Трампа бессмысленными и провокационными. В МИД южноамериканской страны подчеркнули, что эти угрозы «не имеют смысла», а будущий глава Белого дома будет учитывать сложившееся положение дел в мировой экономике и не станет принимать указанные меры после вступления в должность.

Ранее управляющий Центрального банка Индии Шактиканта Дас отметил, что решение о создании единой валюты БРИКС с целью сокращения использования доллара еще не принималось.

«Валюта БРИКС — это была идея, выдвинутая одним из членов [блока], она обсуждалась, но никакого решения принято не было. Нужно также иметь в виду географическую разнородность стран — в отличие от географически связанной еврозоны», — заявил он.

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