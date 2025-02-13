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14:17, 13 февраля 2025Силовые структуры

Мошенники пообещали выплату пожилой россиянке и украли у нее ценностей на 14 миллионов

На Урале мошенники украли у пенсионерки наличные, золото и медаль Героя СССР
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пенсионерка из Екатеринбурга за два месяца отдала мошенникам ценностей на общую сумму 14 миллионов рублей. Об этом сообщает E1.

По данным издания, первый раз аферисты позвонили 78-летней женщине в декабре 2024 года и, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, пообещали перевести выплату. Вскоре на телефон пенсионерки поступил звонок от «следователя», который заявил, что ее деньгами завладели неизвестные, из-за чего все имеющиеся средства нужно было положить на якобы безопасный счет.

Пожилая россиянка поверила звонившему и два месяца обналичивала деньги со своих вкладов. Всего она успела передать аферистам три тысячи евро, девять тысяч долларов, 900 тысяч рублей, а также золотые кольца с бриллиантами и рубинами, подвески, золотые часы, 30 золотых монет и золотую звезду героя СССР.

Когда мошенники попросили пенсионерку оформить фиктивную сделку по продаже машины, та заподозрила неладное и обратилась в полицию. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам.

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