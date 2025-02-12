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15:07, 12 февраля 2025Силовые структуры

Племянника Екатерины Варнавы заподозрили в пособничестве телефонным мошенникам

В Мытищах задержали племянника Варнавы по подозрению в работе на мошенников
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 19-летнего молодого человека поймали в Мытищах во время встречи с 87-летней пенсионеркой. До этого аферисты убедили женщину снять со счетов 350 тысяч рублей и передать их курьеру для зачисления на «безопасный счет».

Во время снятия наличных сотрудники банка заподозрили неладное и вызвали полицию. Курьера задержали с поличным — в отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Если вина молодого человека будет доказана, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

По одной из версий, родственник Варнавы мог не знать о работе на аферистов.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 61-летнего лжесотрудника спецслужбы, обманувшего предпринимательницу на 15 миллионов рублей.

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