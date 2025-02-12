Раскрыты подробности о работе подозреваемого в мошенничестве племянника Екатерины Варнавы

Mash: племянник Варнавы участвовал минимум в 8 эпизодах мошенничества

Подозреваемый в пособничестве телефонным мошенникам 19-летний племянник актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы участвовал минимум в восьми эпизодах мошенничества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, во время заседания суда молодой человек рассказал, что за 10 заказов он должен был заработать 85 тысяч рублей, однако он выполнил только восемь. Так, в Наро-Фоминске он забрал 230 тысяч рублей, в Москве 1,1 миллиона и 300 тысяч рублей, в Видном — 620 тысяч рублей, в Люберцах — 611 тысяч и в Костроме — 800 тысяч рублей. Свою вину молодой человек не признал. Он отметил, что просто доставлял посылки и о том, что работает на мошенников, не догадывался.

Работу молодой человек нашел в Telegram месяц назад. Мошенники обещали ему 1,5 процента от полученной суммы с клиента.

В Мытищах суд отправил его в СИЗО на два месяца. Адвокаты фигуранта обжаловали арест и попросили отпустить подзащитного под подписку о невыезде.

Ранее стало известно о задержании молодого человека. Его поймали в Мытищах во время встречи с 87-летней пенсионеркой. До этого аферисты убедили женщину снять со счетов 350 тысяч рублей и передать их курьеру для зачисления на «безопасный счет».