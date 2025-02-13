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15:39, 13 февраля 2025Экономика

Москвичам предсказали холодный день Святого Валентина

Синоптик Ильин: 14 февраля в столице ожидается минус 3-5 градусов
Мария Черкасова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В День Святого Валентина, пятницу, 14 февраля, москвичей ожидает минусовая температура. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Похолодания начнутся с ночи 14 февраля, когда температура воздуха опустится до минус 6–8 градусов, в Московской области ожидается минус 5-10 градусов. Эта температура окажется ниже нормы в среднем на четыре градуса.

Днем в Москве — минус 3–5 градусов, ветер западного направления 5–10 метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Не исключены снег и гололедица, добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что к концу недели температура в ряде российских регионов приблизится к климатической норме. Это касается центра европейской части России, а также юга и Поволжья.

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