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08:08, 13 февраля 2025Экономика

В ряде российских регионов установится февральская погода

Синоптик Вильфанд: К концу недели в Поволжье похолодает до февральской нормы
Виктория Клабукова

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

К концу недели температура в ряде российских регионов приблизится к климатической норме. Где в ближайшие дни установится по-настоящему февральская погода, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понижение температуры к 15-16 февраля ожидается в центре европейской части России, а также на юге и в Поволжье. Прежде стоявшая в этих регионах теплая погода не соответствовала климатическим характеристикам первой декады февраля. Однако к этим выходным на Урале, в Свердловской и Тюменской областях столбики термометров резко опустятся до отметки в минус 20 градусов. Аналогичная ситуация прогнозируется к концу недели и в столице Ямало-Ненецкого автономного округа, Салехарде.

Аномальное похолодание вскоре прогнозируется и в Московском регионе. Понижение температуры ощущается и сейчас, но в начале следующей недели воздух может остыть до минус 15. К среде, 19 февраля, после долговременной оттепели среднесуточная температура воздуха может опуститься на четыре градуса ниже климатической нормы.

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