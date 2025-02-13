В ряде российских регионов установится февральская погода

Синоптик Вильфанд: К концу недели в Поволжье похолодает до февральской нормы

К концу недели температура в ряде российских регионов приблизится к климатической норме. Где в ближайшие дни установится по-настоящему февральская погода, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понижение температуры к 15-16 февраля ожидается в центре европейской части России, а также на юге и в Поволжье. Прежде стоявшая в этих регионах теплая погода не соответствовала климатическим характеристикам первой декады февраля. Однако к этим выходным на Урале, в Свердловской и Тюменской областях столбики термометров резко опустятся до отметки в минус 20 градусов. Аналогичная ситуация прогнозируется к концу недели и в столице Ямало-Ненецкого автономного округа, Салехарде.

Аномальное похолодание вскоре прогнозируется и в Московском регионе. Понижение температуры ощущается и сейчас, но в начале следующей недели воздух может остыть до минус 15. К среде, 19 февраля, после долговременной оттепели среднесуточная температура воздуха может опуститься на четыре градуса ниже климатической нормы.

