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16:33, 12 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Синоптик Позднякова: В начале следующей недели в Москве похолодает до минус 15
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В начале следующей недели на Москву и Подмосковье обрушатся аномальные морозы. Об этом жителей столичного региона предупредила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с RTVI.

По словам синоптика, в среду, 12 февраля, в Подмосковье и некоторых районах Москвы мороз впервые усилил свои позиции, и столбики термометров показали минус 10 градусов. Такая погода, отметила она, прогнозируется и в ночные часы в выходные, 15 и 16 февраля. В дневное время температура составит не более минус пяти градусов. Что касается осадков, то с четверга, 13 февраля, будет идти небольшой снег, благодаря чему в ближайшие дни снежный покров вырастет до двух-четырех сантиметров.
Больше всего осадков может выпасть на севере Московской области, уточнила эксперт.

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Похолодание Позднякова связала с тем, что Московский регион в ближайшие дни окажется в тыловой части «очень мощного» циклона, и с северо-западными потоками туда станет поступать холодный воздух. «В начале следующей недели мы ждем дальнейшего понижения температуры, особенно это будет выражено в ночное время. Она уже может понижаться до минус 15 по региону. Это значит, что и в Москве минимальная температура будет ниже, чем минус 10 градусов. В середине следующей недели средняя суточная температура воздуха будет градуса на четыре ниже климатической нормы. То есть зима в полную меру заявит о себе», — поделилась информацией специалист.

Ранее в этот же день специалисты «Метеоновостей» сообщили, что в середине дня в среду, 12 февраля, давление в Москве будет находиться на уровне 758 миллиметров ртутного столба, что на 10 градусов превышает норму.

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