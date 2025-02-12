Москвичам пообещали небольшой снег

Гидрометцентр: В Москве на неделе пройдет небольшой снег

В Москве с пятницы, 14 февраля, будет идти небольшой снег. Это следует из прогноза Гидрометцентра России.

Днем в пятницу ожидается минус 3-5 градусов Цельсия, облачность. На дорогах местами гололедица. В субботу, 15 февраля, небольшой снег продолжится, местами осадки будут умеренными. На улице ожидается облачность, днем температура составит минус 4-6 градусов, сохранится гололедица. В воскресенье, 16 февраля, облачно, небольшой снег. В этот день похолодает: столбики термометров опустятся до отметки минус 6-11 градусов.

Небольшой снег сохранится и в начале следующей недели. В понедельник, 17 февраля, температура составит минус 5-10 градусов, будет облачно с прояснениями. Во вторник, 18 февраля, также минус 5-10 градусов и облачно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что морозная погода в Москве сохранится до середины следующей недели, примерно до 19-20 февраля.

