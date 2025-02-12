Жители Центральной России стали чаще вызывать скорую по одной причине

Shot: В Центральной России стали чаще вызывать скорую из-за скачков давления

Жители Центральной России стали чаще вызывать скорую помощь из-за перепадов атмосферного давления. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Отмечается, что регион попал под «барометрический удар», причем сильнее всего от него пострадали Москва, Московская область, Петербург, Калуга и Владимир. В Гидрометцентре России уточнили, что причиной наблюдаемого сейчас аномально высокого давления является влияние мощного азиатского антициклона. Такая погода привела к ухудшению самочувствия многих метеозависимых людей, которые стали чаще звонить в скорую помощь с жалобами на сильные мигрени, слабость и скачки артериального давления. При перепадах атмосферного давления гражданам посоветовали пить больше воды, отдыхать, воздержаться от физических нагрузок и при необходимости принимать препараты, которые назначил врач.

Ранее в этот же день специалисты «Метеоновостей» сообщили, что в среду, 12 февраля, давление в Москве в середине дня будет находиться на уровне 758 миллиметров ртутного столба, что на один десяток превышает норму.