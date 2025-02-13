Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:48, 13 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о снежных сюрпризах

Синоптик Позднякова: В выходные в Москве ожидается небольшой снег
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, в Москве ожидается небольшой снег. О погодных сюрпризах предупредила жителей столицы главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет NEWS.ru.

По словам синоптика, в предстоящие три-четыре дня регион будет находиться в зоне пониженного давления — с этим связаны небольшие осадки. «Однако все основные снегопады будут наблюдаться гораздо восточнее Московской области. Это будет Поволжье, это будет восток, Черноземье и так далее», — уточнила Позднякова.

При этом москвичей ждет похолодание. Температура воздуха в выходные опустится ниже климатической нормы на 4-5 градусов. В субботу столбики термометров покажут минус 6-8 градусов Цельсия, а в воскресенье и понедельник придет еще более холодная погода.

Ранее синоптик Александр Шувалов пообещал наступление 20-градусных морозов в регионах к северо-востоку от столицы. Столь сильное похолодание ожидает Ивановскую, Костромскую, Ярославскую и Владимирскую области, уточнил специалист.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сидите и помалкивайте». Трамп поговорил с Путиным об Украине, не предупредив Европу. Чем на это ответят союзники США?

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      В России введут новые меры для защиты от мошенников

      Названа лучшая тренировка для похудения после 40 лет

      В Узбекистане за чтение книг будут уменьшать срок в тюрьме

      В самолете с россиянами на борту произошла течь топлива

      Индия локализует производство АК-203

      Родившийся в СССР гражданин Германии получил гражданство России после обращения к Путину

      На Мосбирже установили исторический рекорд

      Трюдо назвал болезненное последствие политики Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше