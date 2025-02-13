Москвичей предупредили о снежных сюрпризах

Синоптик Позднякова: В выходные в Москве ожидается небольшой снег

В предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, в Москве ожидается небольшой снег. О погодных сюрпризах предупредила жителей столицы главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет NEWS.ru.

По словам синоптика, в предстоящие три-четыре дня регион будет находиться в зоне пониженного давления — с этим связаны небольшие осадки. «Однако все основные снегопады будут наблюдаться гораздо восточнее Московской области. Это будет Поволжье, это будет восток, Черноземье и так далее», — уточнила Позднякова.

При этом москвичей ждет похолодание. Температура воздуха в выходные опустится ниже климатической нормы на 4-5 градусов. В субботу столбики термометров покажут минус 6-8 градусов Цельсия, а в воскресенье и понедельник придет еще более холодная погода.

Ранее синоптик Александр Шувалов пообещал наступление 20-градусных морозов в регионах к северо-востоку от столицы. Столь сильное похолодание ожидает Ивановскую, Костромскую, Ярославскую и Владимирскую области, уточнил специалист.

