Россиян предупредили о 20-градусных морозах

Синоптик Шувалов: В регионы к северо-востоку от Москвы придет 20-градусный мороз

В предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, в регионы к северо-востоку от Москвы придут 20-градусные морозы. Об этом предупредил россиян руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

Столь сильное похолодание ожидает Ивановскую, Костромскую, Ярославскую и Владимирскую области, уточнил синоптик. В Москве и области в эти дни может иди небольшой снег, а столбики термометров опустятся до минус 13-18 градусов Цельсия.

«Пик похолодания в этом году пришелся на середину февраля, с опозданием на месяц. И это не последнее похолодание», — заключил Шувалов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал, что оттепель в Москву вернется после 21 февраля. Еще 17-20 февраля в городе ожидается до минус 22 градусов ночью, но уже в третьей декаде февраля столбики термометров вернутся к нулевой отметке. Плюсовая температура прогнозируется в Москве 21-23-го числа, уточнил метеоролог.