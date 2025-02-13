Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:31, 13 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о 20-градусных морозах

Синоптик Шувалов: В регионы к северо-востоку от Москвы придет 20-градусный мороз
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, в регионы к северо-востоку от Москвы придут 20-градусные морозы. Об этом предупредил россиян руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

Столь сильное похолодание ожидает Ивановскую, Костромскую, Ярославскую и Владимирскую области, уточнил синоптик. В Москве и области в эти дни может иди небольшой снег, а столбики термометров опустятся до минус 13-18 градусов Цельсия.

«Пик похолодания в этом году пришелся на середину февраля, с опозданием на месяц. И это не последнее похолодание», — заключил Шувалов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал, что оттепель в Москву вернется после 21 февраля. Еще 17-20 февраля в городе ожидается до минус 22 градусов ночью, но уже в третьей декаде февраля столбики термометров вернутся к нулевой отметке. Плюсовая температура прогнозируется в Москве 21-23-го числа, уточнил метеоролог.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сидите и помалкивайте». Трамп поговорил с Путиным об Украине, не предупредив Европу. Чем на это ответят союзники США?

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      В России введут новые меры для защиты от мошенников

      Названа лучшая тренировка для похудения после 40 лет

      В Узбекистане за чтение книг будут уменьшать срок в тюрьме

      В самолете с россиянами на борту произошла течь топлива

      Индия локализует производство АК-203

      Родившийся в СССР гражданин Германии получил гражданство России после обращения к Путину

      На Мосбирже установили исторический рекорд

      Трюдо назвал болезненное последствие политики Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше