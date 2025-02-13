Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:40, 13 февраля 2025Путешествия

Мужчину без признаков жизни нашли в номере отеля на курорте Таиланда

The Phuket News: Мужчину без признаков жизни нашли в номере отеля на Пхукете
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: mrsiraphol / freepik

Мужчину без признаков жизни нашли в номере отеля на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Звонок в полицию поступил вечером 12 февраля. Уточняется, что 59-летнего охранника из Бангкока Сомсака Тонгтонга обнаружил работник гостиницы. Мужчина рассказал, что несколькими часами ранее он встретил постояльца на нижнем этаже отеля, тот попросил принести ему еды.

Материалы по теме:
Обезьянья оспа стремительно распространяется по миру. Угрожает ли человечеству новая опасная пандемия?
Обезьянья оспа стремительно распространяется по миру.Угрожает ли человечеству новая опасная пандемия?
22 мая 2022
«Это похоже на тюрьму» Истории россиян, которые решили отдохнуть за рубежом, но оказались в заточении из-за карантина
«Это похоже на тюрьму»Истории россиян, которые решили отдохнуть за рубежом, но оказались в заточении из-за карантина
8 февраля 2022

Через некоторое время сотрудник постучал в номер Тонгтонга, однако тот не ответил. Вернувшись еще через час, служащий снова не смог достучаться до гостя и забеспокоился. Он заглянул в комнату через балкон и увидел Тонгтога, лежащего на кровати в одних шортах.

Работник забрался в номер мужчины и понял, что у него уже нет пульса, тогда он вызвал полицейских. Отмечается, что в комнате не было следов взлома, а на теле постояльца — ран. Проводится расследование причин произошедшего.

Ранее россиянин прокатился на водной горке у острова Ко Сак в Таиланде и не выжил. Сначала 33-летний мужчина пожаловался на боль в спине, а потом упал без сознания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это не очень приятно». Зеленский признал, что Трамп первым делом созвонился не с ним, а с Путиным

      49-летняя Тина Канделаки показала внешность без макияжа

      Игрока клуба АПЛ заподозрили в получении желтой карточки в качестве подарка брату

      В одном аэропорту на юге России ввели ограничения на полеты

      Названы районы Москвы с самой медленной продажей жилья

      В российском городе мужчина провалился сквозь землю

      Туристы начнут платить вдвое больше за возможность увидеть популярный город Европы

      Науседа опроверг слова Зеленского о скоплении российских войск у границы с Литвой

      Рособрнадзор заявил о недоработке проекта о баллах по русскому для детей мигрантов

      Защита попросила об условном наказании для «королевы марафонов» по делу о неуплате налогов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше