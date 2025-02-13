Мужчину без признаков жизни нашли в номере отеля на курорте Таиланда

The Phuket News: Мужчину без признаков жизни нашли в номере отеля на Пхукете

Мужчину без признаков жизни нашли в номере отеля на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Звонок в полицию поступил вечером 12 февраля. Уточняется, что 59-летнего охранника из Бангкока Сомсака Тонгтонга обнаружил работник гостиницы. Мужчина рассказал, что несколькими часами ранее он встретил постояльца на нижнем этаже отеля, тот попросил принести ему еды.

Через некоторое время сотрудник постучал в номер Тонгтонга, однако тот не ответил. Вернувшись еще через час, служащий снова не смог достучаться до гостя и забеспокоился. Он заглянул в комнату через балкон и увидел Тонгтога, лежащего на кровати в одних шортах.

Работник забрался в номер мужчины и понял, что у него уже нет пульса, тогда он вызвал полицейских. Отмечается, что в комнате не было следов взлома, а на теле постояльца — ран. Проводится расследование причин произошедшего.

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