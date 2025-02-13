Названы главные страхи российских арендаторов жилья

Риелтор Хлыстова: Больше всего арендаторы боятся резкого подорожания жилья

Больше всего арендаторы жилья в России опасаются резкого подорожания. Этот и другие страхи граждан, снимающих квартиры, назвала замдиректора департамента аренды риелторской компании «Этажи» Дарья Хлыстова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, такой страх появился на фоне острого дефицита предложения и связанного с ним роста арендных ставок. «Один из главных страхов — это резкое изменение цены аренды и сложности с поиском альтернативных и более доступных по цене вариантов, в случае если не удастся договориться с собственником», — заявила Хлыстова.

Эксперт добавила, что сейчас в крупных городах жилье арендуют в основном покупатели новостроек, которые еще не выплатили рассрочку или ипотеку, а также россияне, отложившие покупку собственной квартиры из-за дорогой ипотеки. Обе категории граждан ищут самые бюджетные варианты, из-за чего таких квартир на рынке не хватает.

Помимо этого, арендаторов волнует возможное повышение ставок на аренду из-за роста тарифов ЖКХ.

Ранее выгоду от покупки и аренды жилья в России сравнили. Эксперты «ИНКОМ-Недвижимости» заявили, что сейчас выгоднее снимать квартиру, так как в этом случае не придется собирать стартовый капитал для первого взноса по ипотеке.