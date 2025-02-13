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14:03, 13 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали выгоды аренды перед покупкой квартиры

Эксперт по аренде Полякова: При аренде жилья не нужны серьезные инвестиции
Мария Черкасова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянам выгоднее снимать квартиру, поскольку в этом случае им не придется собирать стартовый капитал для первого взноса банку по ипотеке. Этим и другими преимуществами аренды жилья в разговоре с Life поделилась заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

В случае аренды необходима оплата одного до трех месяцев использования жилья. Россиянин не будет сталкиваться с нуждой проводить ремонт, а также покупать мебель. Он также может сменить жилье при необходимости. Среди минусов аренды — возможность быстро подыскать другое жилье при расторжении договора раньше срока. При переезде необходимо адаптироваться — прикрепляться к новой поликлинике, а также записываться в детсады и школы.

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Эксперт напомнила, что аренда студии в столице в среднем стоит 46–57 тысяч рублей, однокомнатной квартиры — 52–66 тысяч, двухкомнатной — 67–87 тысяч, трехкомнатной — 76–123 тысячи.

Аренда выгоднее для россиян, которые могут изменить место жительства из-за работы или планируют переехать в другой город, добавил коммерческий директор «Главстрой регионы» Алексей Артошин. Этот вариант также подойдет тем, кто хочет жить в определенном месте, но пока не может позволить себе купить там квартиру. Аренда остается гибким решением при отсутствии уверенности в долгосрочных планах, а также когда финансовая нагрузка кажется непосильной.

Ранее стало известно, что число малогабаритного жилья (площадью до 28 квадратных метров) на рынке аренды выросло в семь раз с 2020 года. В феврале 2025 года в Москве сдают около 1500 таких квартир, тогда как пять лет назад предложение такого жилья ограничивалось 220 вариантами.

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