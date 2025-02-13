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19:41, 13 февраля 2025Силовые структуры

Обвиняемый пришел в суд с наркотиками и стал фигурантом еще одного дела

В Татарстане обвиняемый в наркопреступлении пришел на суд со свертком наркотиков
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Житель Нижнекамска, обвиняемый в наркопреступлении, пришел на суд со свертком запрещенных веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Татарстану.

По данным ведомства, в среду, 12 февраля, в здании Нижнекамского городского суда во время досмотра 48-летнего мужчины был найден наркотик PVP. Нарушителя сразу же задержали.

Им оказался обвиняемый по части 1 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. В этот день он пришел в здание суда на заседание по делу.

Против мужчины возбудили еще одно дело.

Ранее в Новосибирске женщина попыталась передать обвиняемому наркотик через поцелуй прямо в зале суда.

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