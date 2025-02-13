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15:36, 13 февраля 2025Мир

Одна страна подтвердила покупку у России истребителя пятого поколения

Алжир подтвердил покупку у России истребителя пятого поколения Су-57Э
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Алжир подтвердил покупку у России истребителя пятого поколения Су-57Э, что стало первым случаем продажи российской стороной военной техники подобного уровня. Об этом сообщает телеканал ENTV.

Российская сторона уже запланировала отправку закупленной авиации. Предполагается, что первая партия поступит в страну Магриба в конце текущего года. При этом количество приобретенных самолетов не уточняется.

Тем не менее, как сообщается, Россия уже начала подготовку алжирских пилотов для управления данным видом техники.

В 2022 году стало известно, что Алжир договорился приобрести новое российское вооружение на семь миллиардов долларов. Все это произошло после заключения сделки с Москвой в 2021 году. Сделка подтвердилась в докладе бывшего американского сенатора и действующего государственного секретаря США Марко Рубио, призвавшего ввести санкции против Алжира за покупку оружия у России. Африканская страна с начала 2010-х годов была основным покупателем российских вооружений, а военные действия НАТО против соседней Ливии в 2011 году лишь дополнительно подстегнули интерес к модернизации вооруженных сил.

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