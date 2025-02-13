В российском городе на мальчика в подъезде дома упала железная дверь

В Оренбурге на мальчика упала железная дверь, оставленная в подъезде дома

В Оренбурге в подъезде жилого дома на мальчика упала железная дверь. О происшествии сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел 17 января в доме по улице Юных Ленинцев. Дверь рухнула на ребенка на лестничной площадке возле лифта, после чего он был госпитализирован с переломом. В подъезд дверь выставил один из жильцов после ремонта еще семь лет назад. С тех пор ее так и не унесли, в чем, по мнению родителей пострадавшего, виновата местная управляющая компания.

Коммунальщиков обвиняют в халатном исполнении обязанностей по обеспечению безопасности при эксплуатации общедомового имущества. С УК просят взыскать 200 тысяч рублей. В данный момент рассматривается вопрос о подготовке дела к судебному разбирательству.

Ранее по вине коммунальщиков на трехлетнюю девочку упала каменная плита с городского памятника. Полученные повреждения врачи оценили как средней степени тяжести. Ребенку пришлось перенести две операции, два месяца он пролежал на больничном. По итогу судебных разбирательств семье пострадавшей назначили компенсацию в размере 400 тысяч рублей.