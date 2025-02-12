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15:23, 12 февраля 2025Экономика

В российском городе на девочку упала каменная плита с памятника заводчанам

В Реже на трехлетнюю девочку упала каменная плита с городского памятника
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Реже Свердловской области трехлетнюю девочку придавило каменной плитой с городского памятника. О ситуации пишет пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел на улице Советской в центре города. Девочка каталась на самокате под присмотром отчима, когда с памятника режевским умельцам-основателям завода на нее упала плита с гравировкой. Полученные повреждения врачи оценили как средней степени тяжести. Ребенку пришлось перенести две операции, два месяца она пролежала на больничном.

Следствием было установлено, что к обрушению монумента привели действия местного коммунального предприятия. Судебные разбирательства по возмещению вреда длились почти год — с апреля 2024-го. По итогу заседания облсуда семье пострадавшей назначили компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

В июне аналогичная ситуация произошла во Владимире. Бетонная плита с надписью «Забыть нельзя, вернуть невозможно» откололась от городского памятника и рухнула на шестилетнего мальчика. Вызволять его из-под камня маме помогали прохожие. В результате ребенок получил ушибы и ссадины.

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