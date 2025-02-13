По улицам Подмосковья разлился кипяток

Улицу в Химках залило кипятком из-за прорыва теплосети

В подмосковных Химках несколько дворов залило кипятком из-за коммунальной аварии. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел днем в четверг, 13 февраля, на улице Гоголя, позднее вода разлилась до проспекта Мира. На записи, сделанной местным жителем, видно, что в одном из пострадавших дворов от асфальта, залитого мутной водой, поднимается пар.

Местные жители рассказали, что переживают за свои машины, которые оказались в зоне подтопления. По информации, предоставленной им коммунальными службами, ремонт участка должны будут закончить к 23 часам.

Ранее в феврале сообщалось, что квартиры жителей Гремячинска затопило на фоне резкого потепления.