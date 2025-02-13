Посол опроверг обвинения Молдавии в принадлежности России упавших дронов

Посол РФ Озеров: Упавшие в Молдавии спутники не принадлежали России

Обвинения в принадлежности России упавших на территории Молдавии беспилотников не имеют под собой оснований. Об этом сообщил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров, передает ТАСС.

Он предостерег Кишинев и молдавские СМИ от скоропалительных выводов и предложил дождаться результатов расследования. По его словам, случайные инциденты имеют место, поэтому необходимо расследование. Он добавил, что у Москвы нет никаких намерений обострять отношения с Кишиневом.

«Молдова не является стороной конфликта. У Российской Федерации нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Республикой Молдова», — сказал он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. По ее словам, беспилотники «Шахед» нарушили воздушное пространство страны, два из них взорвались, поставив под угрозу жизни молдаван.

