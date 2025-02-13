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12:26, 13 февраля 2025Бывший СССР

Президент Молдавии обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Президент Молдавии Санду: беспилотники «Шахед» нарушили воздушное пространство
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Обломки, упавшие на юге Молдавии, принадлежат беспилотнику типа «Шахед», который якобы был запущен Россией. В нарушении воздушного пространства Москву обвинила в социальной сети X президент республики Майя Санду.

«Беспилотники "Шахед" нарушили наше воздушное пространство, два из них взорвались на нашей земле, поставив под угрозу жизни молдаван», — заявила молдаванский лидер.

При этом она не привела доказательств того, что за упавшими обломками стояла Россия.

11 февраля на молдавско-украинской границе обнаружили обломки беспилотника типа «Шахед». Пограничная полиция республики сообщила, что незадолго до этого, в ночь на 10 февраля, был атакован один из прилегающих к Молдавии регионов Украины.

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