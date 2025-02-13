Пострадавшим от потопа в квартире россиянам дали совет

Замглавы жилинспекции Камчатки Кравченко: При потопе в квартире обратитесь в УК

Если квартира пострадала от затопления, в первую очередь необходимо незамедлительно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании (УК), которая работает круглосуточно. Советы о том, что делать в этом случае, дала замглавы жилищной инспекции Камчатского края Эльвира Кравченко на сайте надзорного органа.

После обращения в аварийную службу эксперт призвала позвонить в УК, чтобы зафиксировать ущерб, нанесенный имуществу. «Управляющая организация должна не позднее чем через 12 часов с момента обращения в аварийно-диспетчерскую службу составить акт в двух экземплярах, в котором укажет описание причиненного ущерба и обстоятельства, при которых такой ущерб был причинен», — подчеркнула Кравченко. Помимо этого, акт должен содержать информацию о месте и дате составлении акта, ФИО пострадавшего, виновного и представителей управляющей организации, дате и времени затопления. Чтобы он имел юридическую силу, потребуются подписи лиц, осуществлявших осмотр, либо отметки о том, что кто-то отказался подписывать акт.

В случае, если ущерб был нанесен ненадлежащим содержанием общего имущества многоквартирного дома, владелец жилья имеет право требовать от УК компенсацию. Кравченко добавила, что для этого нужно направить письменную претензию с описанием повреждений и их стоимости, а также предоставить доказательства ущерба. В случае, если после потопа виновник откажется платить компенсацию добровольно, добиваться справедливости можно в суде.

Ранее жильцы одного из домов в Еманжелинске пожаловались на потоп в квартирах после недавнего капитального ремонта.