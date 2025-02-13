Потребность обрабатывающей отрасли России в кадрах оценили

Голикова: Обрабатывающей отрасли в России требуется 700 тысяч человек до 2030-го

До 2030 года дополнительная потребность отрасли обрабатывающего производства в России превысит 700 тысяч человек, а сферы транспортировки и хранения — 470 тысяч человек. Нехватку кадров оценила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее цитирует ТАСС.

В приветствии участникам форума «Кадры», проходящего в рамках Недели российского бизнеса, представитель властей заявила, что кадровая потребность складывается не только в связи с открытием новых рабочих мест, но и в связи с необходимостью замещения тех специалистов, кто выходит на заслуженную пенсию. По ее словам, планировать работу необходимо, исходя из формирования резерва под планы развития, а также с учетом возрастного состава работников, конкуренции между отраслями и формами занятости.

«По нашим оценкам, потребность российской экономики в кадрах до 2030 года составляет 3,1 миллиона человек. Наибольший рост ожидается в обрабатывающем производстве (более 703 тысяч человек), транспортировке и хранении (около 472 тысяч человек) и строительстве (более 385 тысяч человек)», — пояснила Голикова.

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ Сергей Музыченко заявил, что по итогам 2024 года кадровая проблема стала приоритетной для строительной отрасли. Сектору не хватает квалифицированных работников. «Кадры стали основной проблемой для развития строительной отрасли», — резюмировал он в рамках форума «Сибирская строительная неделя».

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин оценивал нехватку рабочих рук в отрасли в миллион человек. Как уточнил министр, речь идет о нехватке работников разных специальностей.