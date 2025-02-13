Путин объявил благодарность дочери Кадырова Карине

Российский президент Владимир Путин объявил благодарность дочери главы Чечни Размана Кадырова Карине. Об этом стало известно из текста указа.

В указе она отмечена как первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики и министр региона.

Пока нет никакой информации, в связи с чем ее отметили. В распоряжении Путина причина не уточняется.

Карине Кадыровой 25 лет, она стала замруководителя администрации региона по соцблоку в январе прошлого года. Прежде девушка возглавляла департамент дошкольного образования в Грозном.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что хочет сделать Грозный привлекательным городом для переезда. Он выразил надежду, что однажды этот город станут называть «кузницей кадров».