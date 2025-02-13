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18:36, 13 февраля 2025Россия

Путин объявил благодарность дочери Кадырова

Путин объявил благодарность дочери Кадырова Карине
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Карина Кадырова

Карина Кадырова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин объявил благодарность дочери главы Чечни Размана Кадырова Карине. Об этом стало известно из текста указа.

В указе она отмечена как первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики и министр региона.

Пока нет никакой информации, в связи с чем ее отметили. В распоряжении Путина причина не уточняется.

Карине Кадыровой 25 лет, она стала замруководителя администрации региона по соцблоку в январе прошлого года. Прежде девушка возглавляла департамент дошкольного образования в Грозном.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что хочет сделать Грозный привлекательным городом для переезда. Он выразил надежду, что однажды этот город станут называть «кузницей кадров».

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