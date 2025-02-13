Путин назвал воюющих на СВО бойцов «мои ребята»

Путин назвал бойцов СВО «мои ребята»

Президент России Владимир Путин по-отечески высказался в отношении бойцов специальной военной операции (СВО), назвав их «мои ребята». Так он назвал их в ходе разговора с губернатором Брянской области Александром Богомазом, запись беседы доступна на сайте Кремля.

«Хочу поблагодарить за внимание к участникам СВО. Прошу и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», — заявил глава государства.

В декабре 2024 года Путин пожелал военнослужащим на СВО удачи и победы. «Пожелаем им всем — и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет по всей линии фронта, удачи, победы и возвращения домой», — заявил он.