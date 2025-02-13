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21:34, 13 февраля 2025Россия

Путин назвал воюющих на СВО бойцов «мои ребята»

Путин назвал бойцов СВО «мои ребята»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по-отечески высказался в отношении бойцов специальной военной операции (СВО), назвав их «мои ребята». Так он назвал их в ходе разговора с губернатором Брянской области Александром Богомазом, запись беседы доступна на сайте Кремля.

«Хочу поблагодарить за внимание к участникам СВО. Прошу и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», — заявил глава государства.

В декабре 2024 года Путин пожелал военнослужащим на СВО удачи и победы. «Пожелаем им всем — и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет по всей линии фронта, удачи, победы и возвращения домой», — заявил он.

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