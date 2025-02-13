Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 9,5 % с 1 января 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5 процентов. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В частности, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, повысился до 93,59 процентов вместо установленных ранее 89,83.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что пенсии военных доиндексируют на 4,4 процента. До этого военные пенсии индексировали на 5,1 — их повышали в октябре 2024-го. Как пообещал глава правительства, к уже произведенным выплатам за январь и февраль произведут доплату.

До этого, 1 февраля 2025 года, страховые пенсии россиян проиндексировали на 9,5 процента.