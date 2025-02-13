Раскрыто число привлеченных к ответственности за бои на стороне ВСУ иностранцев

СК: За три недели к ответственности привлекли 26 иностранцев из 12 стран

За прошедшие три недели правоохранители привлекли к уголовной ответственности 26 иностранцев из 12 стран. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Все они принимали участие в качестве наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против России. Среди них были выходцы из Великобритании, Колумбии, Польши, Швеции и Аргентины. Они объявлены в розыск. Сейчас в российских судах рассматривается ряд уголовных дел.

Ранее стало известно, что СК завершил расследование уголовного дела в отношении двух бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).