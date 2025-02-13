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11:42, 13 февраля 2025Силовые структуры

СК завершил расследование дела в отношении двух бойцов «Азова»

СК: Завершено расследование дела в отношении бойцов «Азова» Беляева и Гуры
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении двух бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Кирилла Беляева и Дениса Гуры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В 2023 году Беляев и Гура выполняли незаконные приказы своего командования и участвовали в боях в районе города Красный Лиман Донецкой народной республики, угрожая безопасности России.

Ранее стало известно, что следователи заочно предъявили обвинения экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину и экс-председателю госпогранслужбы Украины Виктору Назаренко.

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