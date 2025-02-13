СК заочно обвинил экс-генпрокурора и экс-главу погранслужбы Украины в зверствах в Донбассе

СК заочно обвинил Шокина и Назаренко в зверствах в Донбассе

Следователи заочно обвинили экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина и экс-председателя госпогранслужбы Украины Виктора Назаренко в зверствах в Донбассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, следствие дает оценку действиям должностных лиц, которые имели отношение к боевым действиям, происходящим на Донбассе с 2014 года. Таким образом, на основании собранных данных фигурантам заочно предъявлено обвинение. Отмечается, что Шокин и Назаренко принимали решения о проведении боевых действия против гражданского населения Донбасса как члены Совета национальной безопасности и обороны Украины. В СК подчеркнули, что это привело к многочисленным обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также к ранению более тысячи человек и расправе над ними. Кроме того, разрушено более 368 объектов гражданской инфраструктуры. Сейчас правоохранители принимают меры к розыску и аресту фигурантов.

Ранее сообщалось, что следственные действия по уголовному делу в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павло Розлача (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), руководившего ударами по Курской области, завершены. Полковник заочно обвиняется по части 3 статьи 205 («Террористический акт») и части 2 статьи 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.