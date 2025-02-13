Родившийся в СССР гражданин Германии получил гражданство России после обращения к Путину

Обратившийся к Путину гражданин Германии получил гражданство России

Гражданин Германии Лев Зейбель получил гражданство России после обращения к президенту страны Владимиру Путину. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

В декабре 2024 года Зейбель на прямой линии Путина обратился к президенту по поводу российского гражданства.

«Лев родился в Челябинской области. После распада СССР переехал в Германию, получил гражданство этой страны. А пять лет назад вернулся в Россию. Создал семью, его жена — жительница Тарусского района, родился ребенок», — рассказал чиновник.

19 августа Путин подписал указ о поддержке иностранцев, которые разделяют традиционные ценности России. В документе речь идет об иностранцах, а также лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки. Эти граждане, говорится в указе, смогут получить разрешение на временное проживание в России.