Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:22, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали указывающие на распространенный вид рака «красные флаги»

Малышева назвала боль при глотании возможным признаком рака щитовидной железы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jacqueline Aguilera / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и врач-эндокринолог, академик РАН Екатерина Трошина назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале признаки распространенного вида рака — злокачественной опухоли щитовидной железы. Выпуск с предостережением специалисток доступен на сайте телеканала.

Трошина рассказала, что об онкологическом заболевании могут свидетельствовать изменения в шейных лимфатических узлах и отягощенная наследственность по определенным формам рака щитовидной железы. «Еще один "красный флаг" — это возраст моложе 18 лет», — добавила эндокринолог.

К тревожным симптомам Малышева также отнесла боль при глотании, осиплость голоса и боль в шее. Она добавила, что при обнаружении этих «красных флагов» необходимо задуматься об удалении новообразований в щитовидной железе.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидные признаки рака легких. По его словам, о патологии может говорить ночная потливость и усталость.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ после разговора Путина и Трампа выпустили по России десятки дронов. Жители атакованного Липецка публиковали видео взрывов

      Названы угрожающие НАТО российские подлодки

      В МИД оценили мирные инициативы Ватикана по Украине

      У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание

      Суд отклонил иск о возвращении на СВО арестованной жене бывшего мэра российского города

      Цены на тюльпаны в России взлетели

      Нефтяные компании пожаловались на отказ РЖД принимать их грузы

      Вдову Караченцова экстренно госпитализировали

      Украинская спортсменка-чемпионка сделала заявление об участии Большунова в гонке в Италии

      Экс-российский госслужащий сотрудничал с СБУ и получил срок в колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше