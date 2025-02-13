Россиянам назвали указывающие на распространенный вид рака «красные флаги»

Малышева назвала боль при глотании возможным признаком рака щитовидной железы

Врач и телеведущая Елена Малышева и врач-эндокринолог, академик РАН Екатерина Трошина назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале признаки распространенного вида рака — злокачественной опухоли щитовидной железы. Выпуск с предостережением специалисток доступен на сайте телеканала.

Трошина рассказала, что об онкологическом заболевании могут свидетельствовать изменения в шейных лимфатических узлах и отягощенная наследственность по определенным формам рака щитовидной железы. «Еще один "красный флаг" — это возраст моложе 18 лет», — добавила эндокринолог.

К тревожным симптомам Малышева также отнесла боль при глотании, осиплость голоса и боль в шее. Она добавила, что при обнаружении этих «красных флагов» необходимо задуматься об удалении новообразований в щитовидной железе.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидные признаки рака легких. По его словам, о патологии может говорить ночная потливость и усталость.