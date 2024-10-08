Врач назвал неочевидные признаки рака легких

Врач Мясников: усталость и ночная потливость могут быть симптомами рака легких

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал неочевидные признаки рака легких. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи рассказала, что ее муж курил на протяжении 30 лет, после чего бросил эту вредную привычку. После отказа от курения, по ее словам, у мужчины появилась усталость и ночная потливость. «И вопрос: если дальше не курить, ухудшения здоровья не будет?» — обратилась она к доктору.

Медик заявил, что усталость и ночная потливость могут быть симптомами рака легких. В случае обнаружения подобных признаков врач рекомендовал обратиться к специалисту и провести компьютерную томографию (КТ) легких. «Надо начать с этого, а потом уже думать обо всем остальном», — заключил врач.

Ранее терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус назвали защищающий от трех видов рака продукт. Медики заявили, что таким свойством обладает черная смородина. «Там есть антоцианы, снижающие риск развития рака легких, рака пищевода и рака кожи», — рассказал Продеус. Малышева добавила, что смородину можно назвать самой полезной для здоровья ягодой.