Россиянам раскрыли необычные способы провести романтические выходные

Эксперт Морозова: На романтические выходные можно отправиться в Архыз и Шерегеш

Необязательно лететь в Париж, чтобы устроить сюрприз на День всех влюбленных, можно отправиться на российские горнолыжные курорты, считает руководитель PR-департамента отеля Palmira Business Club Юлия Морозова. Необычные способы провести романтические выходные она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

«Помимо популярной Красной Поляны, стоит обратить внимание на снежные склоны в Архызе, Шерегеше или Манжероке, — заявила эксперт. — Катание на лыжах или сноуборде, а также великолепные природные пейзажи создадут идеальную атмосферу для романтики».

По словам Морозовой, более доступный с точки зрения логистики вариант — отправиться за город, где можно найти развлечения на любой вкус. «Например, глэмпинг — это отличный способ быть ближе к природе, не отказываясь от комфорта, — пояснила она. — Уютные домики с панорамными окнами, камин и звездное небо над головой подарят незабываемые впечатления».

Для тех, кто предпочитает активный отдых, также есть множество необычных вариантов, продолжила эксперт. В частности, можно посетить ферму с альпаками или же отправиться в путешествие по усадьбам известных художников и писателей.

Ранее россияне назвали Санкт-Петербург самым романтичным городом России, который идеально подходит для путешествий на День всех влюбленных. Также в топ-5 рейтинга вошли Сочи, Москва, Казань и Калининград.